Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA toplantısında yaptığı konuşmada, "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

"TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdik.

"ABD, SAĞDA SOLDA KONUŞUYOR, RAKAMLAR ORTADA"

Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.

"DÜNYADAKİ KRİZLERİN ALTINDA GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK YATIYOR"

Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik yatıyor. Dünya üzerinde kurulduğu söylenen 4 çarpıklığın yükünü kaldıramaz. İmkanlarımızın el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz.

"PETROL ZENGİNİ ÜLKELERE SESLENİYORUM..."

Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz."

Kaynak: haberinburada