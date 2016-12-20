

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi KPMG'nin Enerji Sektörü Grup Başkanı Onur Okutur, petrol ve doğalgaz piyasalarında, Donald Trump'ın ABD başkanlık görevine başladıktan sonra, enerjiyle ilgili iki önemli anlaşmadan çekilip çekilmeme yönünde atacağı adımların belirleyici olacağını belirtti.







Okutur, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı sonunda OPEC üyesi ülkelerin aldığı üretimi kısma kararıyla moral bulan petrol piyasalarının, ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2017'ye odaklandığını ifade etti.







ABD petrol ve doğalgaz sektörünü, arama ve üretim yönetmeliklerini hafifletecek ve boru hattı onaylarını kolaylaştıracak daha sektör dostu bir yönetimin beklediğini vurgulayan Okutur, "İyileştirilen mevzuat ortamı ve yeni alanlarda arama yapılması için izinlerin verilmesi ABD'nin rekabet gücünü artırabilir ve bu sektöre yeni yatırımlar çekebilir. Trump yönetiminde, gaz talebi düşük fiyatlardan yenilenebilir enerji kaynakları ise vergi indirimleri ve eyalet politikalarından faydalanmaya devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:AA