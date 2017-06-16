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Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
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peugeot-citroen fas'ta otomobil üretecek!

PEUGEOT-CİTROEN FAS'TA OTOMOBİL ÜRETECEK!

Merkezde 2025 yılına kadar yarım milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Alemi, bu araçların Afrika kıtasına ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:21
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Üretim merkezinin inşası için Kenitra sanayi bölgesinde düzenlenen törende konuşan Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, toplam 613 milyon dolara mal olacak otomobil üretim merkezinin ihracat bileşenleri ve otomobil yedek parça üretimiyle beraber yıllık 1.1 milyar dolarlık bir ticaret hacminin doğacağını belirtti.



Merkezde 2025 yılına kadar yarım milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Alemi, bu araçların Afrika kıtasına ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Peugeot-Citroen  Fas  Ta  Otomobil  Üretecek    haber

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