PFDK, BEŞİKTAŞ 2. BAŞKANI ÇEBİ'YE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
"Beşiktaş'la en çok Mahmut Uslu uğraşıyor. Anlamsız demeçleri ile ortalığı karıştırıyor. Bu yüzden başkanların arası açılma noktasına geldi. Aziz Yıldırım, bizim için, 'Süleyman Seba'yı örnek alsınlar' demiş. Bence önce kendisi Seba'yı örnek alsın, bize söyleyene kadar!"
Kaynak: haberinburada
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