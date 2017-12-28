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PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye cezayı kesti

PFDK, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE CEZAYI KESTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 140 bin TL para ve tribüne giriş yasağı, Beşiktaş'a ise 15 bin TL para cezası verdi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti(5/10)1

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 140 bin TL para cezası ve MİSAFİR TRİBÜN A,B bloklarında maçı takip eden seyircilere bir deplasman maçına giriş yasağı, Beşiktaş'a ise taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin TL para cezası verdi.

Kararlar şöyle;

FENERBAHÇE'YE 140 BİN TL

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ'A 15 BİN TL

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.12.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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