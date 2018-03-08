PFDK, Beşiktaş'a çirkin tezahürat nedeniyle, Galatasaray'a Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası kesti.

PFDK, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın, 05.03.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün F,G1,G2,G3 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY

Galatasaray'ın, 03.03.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada