Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Larin, Akhisarspor Kadrosuna Giremedi
Elazığspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi
Çiftlik Bank'ta 4 Tutuklama Talebi! Aralarında Muhasebeci De Var
Gergin Bekleyiş! Silahla Minareden Ateş Açtı, Polisle Çatışmak İstiyor
Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi
İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız
Semih Erden'den Obradovic'e Sert Sözler: Oyuncuya Bağıramazsın
Galatarasay'ın Florya Arsası İhalesinin Kazananı Belli Oldu
Kadın Meslektaşını Vuran Polis Memuru İçin 6 Yıl Hapis İstendi
Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
Pfdk; Galatasaray, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Ceza Verdi
Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz
Sokak Ortasında İşlenen Cinayet Kamerada
Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı
11 Kurşunla Öldürülen Nurcan Arslan Cinayetinde İyi Hal İndirimi Tepki Çekti
Fenerbahçe Haklıymış, Hollandalılar Da Rvp'yi Kovuyor
Günlerdir Yaşandığı Konuşulan Aşk, Sonunda İspatlandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Suriye'yi Görüştü
Güvensiz Üründen Zarar Görene Tazminat Ödenecek

PFDK; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Ceza Verdi

PFDK; GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE CEZA VERDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza verdi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Pfdk; Galatasaray, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Ceza Verdi(5/10)1

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Göztepe'ye 90 bin, Galatasaray'a 45 bin, Yeni Malatyaspor'a 20 bin, Konyaspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE BİLET BLOKE CEZASI

Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iç saha, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'a ise dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Gaziantepspor ile Samsunspor da disiplin ihlallerinden dolayı 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pfdk;  Galatasaray  Beşiktaş  Ve  Fenerbahçe  Ye  Ceza  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER