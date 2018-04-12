PFDK; GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE CEZA VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Göztepe'ye 90 bin, Galatasaray'a 45 bin, Yeni Malatyaspor'a 20 bin, Konyaspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE BİLET BLOKE CEZASI
Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iç saha, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'a ise dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verildiği ifade edildi.
Öte yandan, TFF 1. Lig'den Gaziantepspor ile Samsunspor da disiplin ihlallerinden dolayı 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar