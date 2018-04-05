PFDK; GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A PARA CEZASI VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ:
"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 31.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE:
2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY:
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, , 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR:
4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ 417, 418, 419, 420, 421 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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