PFDK, İKİ HOCAYA DA CEZAYI KESTİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, karşılıklı açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a 50 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkındaki kararlarını verdi! PFDK'ya sevk edilen iki teknik direktör de 50'şer bin TL para cezasına çarptırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında, Caner Erkin'in aldığı cezayı başka futbolcuların almadığını söyleyerek, "El kol katarak konuşunca 5-6 maç ceza alınıyor ama başkaları ağzıyla kirli şekilde konuşunca ceza almıyor" demişti.
AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Aykut Kocaman ise derbi maçına Cüneyt Çakır'ın atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2015-16 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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