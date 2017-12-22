Rusya'ya Büyük Şok! 11 Sporcuya Ömür Boyu Men
Süper Lig Hocası İstifa Sinyali Verdi
Gekas Türkiye'ye Dönüyor Ama Bu Kez Niyeti Farklı
Cenk Tosun Bitcoin'le Yarışıyor
1,5 Trilyon Dolarlık İmza! Abd'de 30 Yılın En Büyük Değişikliği Olacak
Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba
Daha Yeni Hırvatistan'a Dönen Tudor'a Türkiye'den Talip Çıktı
Fatih Terim Galatasaray'la Anlaşınca Tff Tazminattan Kurtuldu
Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar
2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!
Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu
Antalyaspor Nefes Aldı!
Sevilla Kanser Olan Teknik Direktör Berizzo'yu Kovdu
Terim Açıklanınca Bilet Patlaması Yaşandı
Anadolu Efes Olympiakos'a 61-58 Mağlup Oldu
Bikinili Yemek Yapan Güzel Oyuncu, Kocasına Poz Verdi

PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ceza

PFDK'DAN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Pfdk'dan Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza(6/10)2

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıkladı.

Kararlar şöyle;

BEŞİKTAŞ:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU ÜST 415,416 MARATON DOĞU ALT 115,116, KUZEY KALE ARKASI ÜST 408,409 KUZEY KALE ARKASI ALT 108,109 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pfdk  Dan  Beşiktaş  Fenerbahçe  Ve  Galatasaray  A  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER