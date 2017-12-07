PFDK'DAN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE CEZA
PFDK , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.
Kurul ayrıca Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi'nin ise disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza almasına gerek olmadığını bildirdi.PFDK'NIN ALDIĞI KARARLAR ŞÖYLE:
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST 407,408,409,410, KUZEY KALE ARKASI ALT 107,108,109, GÜNEY KALE ARKASI ALT 120,121,122, GÜNEY KALE ARKASI ÜST 422,423,424, DOĞU ALT 114,115,116,117, DOĞU ÜST 414,415,416,417 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
AHMET NUR ÇEBİ CEZA ALMADI
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ hakkında, hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
FENERBAHÇE TARAFTARININ BİR SONRAKİ MÜSABAKAYA GİRİŞLERİ ENGELLENDİ
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA AŞ. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK KALE ARKASI C,D,E,F MİGROS KALE ARKASI C,D,E,F,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASINDAN DOLAYI 25 BİN TL CEZA
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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