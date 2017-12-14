Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Akhisar maçında kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'e 1 maç ceza verdi. Fransız yıldız, bu kararla birlikte hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. PFDK ayrıca, Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Akhisarspor karşısında Mustafa Yumlu'ya attığı dirsek sonrası direkt kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fransız yıldızın cezası açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki golcü oyuncuya 1 maç men cezası verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Sivas Belediyespor karşılaşmasında forma giymeyen Gomis, bu maçla birlikte cezasını çekerken, hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alabilecek

OKAN BURUK'A 5 MAÇ MEN!

PFDK ayrıca, Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında tribüne gönderilen ve maç sonrası Tudor hakkında ağır sözler söyleyen Okan Buruk'a 5 maç resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart gören Miguel Lopes de, 3 maç ceza aldı. Portekizli futbolcu Yasin Öztekin'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüş ve hakeme fiili müdahelede bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada