PFDK'DAN GOMİS'E 1, OKAN BURUK'A 5 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı golcü oyuncu Gomis'e 1 maç, TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 5 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Akhisar maçında kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'e 1 maç ceza verdi. Fransız yıldız, bu kararla birlikte hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. PFDK ayrıca, Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
Akhisarspor karşısında Mustafa Yumlu'ya attığı dirsek sonrası direkt kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fransız yıldızın cezası açıklandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki golcü oyuncuya 1 maç men cezası verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Sivas Belediyespor karşılaşmasında forma giymeyen Gomis, bu maçla birlikte cezasını çekerken, hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alabilecek
OKAN BURUK'A 5 MAÇ MEN!
PFDK ayrıca, Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında tribüne gönderilen ve maç sonrası Tudor hakkında ağır sözler söyleyen Okan Buruk'a 5 maç resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart gören Miguel Lopes de, 3 maç ceza aldı. Portekizli futbolcu Yasin Öztekin'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüş ve hakeme fiili müdahelede bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar