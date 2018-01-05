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Pijamalı kalecinin oğlu, mirası devraldı

PİJAMALI KALECİNİN OĞLU, MİRASI DEVRALDI

Dünya futboluna pijama tarzı eşofmanıyla geçen Macar kaleci Gabor Kiraly'nın mirasını oğlu devraldı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı(7/10)3

Alman ekibi Hertha Berlin'de fenomenleşen kaleci Gabor Kiraly'nin 13 yaşındaki oğlu Matyas da babasının eşofmanıyla yeşil sahalara indi. 13 yaşındaki Kiraly de tıpkı babası gibi pijama şeklinde kaleci eşofmanıyla maça çıktı.

25 YILDA FENOMEN OLDU

Gabor Kiraly, 25 yıllık kariyerinde pijamalı eşofmanı ile fenomen haline gelmişti. Macar kaleci kariyerini bu eşofmanla tamamlamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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