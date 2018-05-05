Şırnak'ın Silopi ilçesinde pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AĞACA YILDIRIM İSABET ETTİ

Alınan bilgiye göre, Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti.

12 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda, Abuzer Akyel, Sena Terip, Ubeyt Başak, Songül Kabul, Emel Fındık, Elif Süer, Vildan Toğuç, Ayşe Gündoğan, Çiğdem Dikmen, Faruk Arsun ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.

YARALILAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE KALDIRILDI

Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Arsun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: haberinburada