Hindistan'da, 2.000 fit derinliğe sahip şelaleye atlayan alkollü iki genç hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Imran Gandi ve 21 yaşındaki Pratap Rathod'un atladığı anlar, başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye kameraya alındı.

KORKUNÇ ANIN GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE HIZLA YAYILDI

Olay, popüler bir piknik yeri olan Maharashtra'daki Amboli Ghat'ın Kawale Saad noktasında 1 Ağustos'ta gerçekleşti. Düştükleri anın videosu, bedenleri henüz sudan çıkarılamadan sosyal medyada yayılmaya başladı.

GENÇLERİN CANSIZ BEDENİ, SAATLERCE SUDAN ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Uzun süren arama çalışmalarının ardından, cesetler şelale vadisinde görüldü ancak şiddetli yağış nedeniyle hızla akan su ve sis, operasyonu zorlaştırdı. Saatler süren çalışmanın ardından ekipler cesetleri şelaleden çıkararak ailelere teslim etti.

Kaynak: haberinburada