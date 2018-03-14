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Pilot baba, pilot kızının cenazesini kuleye sormuş!

PİLOT BABA, PİLOT KIZININ CENAZESİNİ KULEYE SORMUŞ!

İran'da düşen jette ölen pilot Beril'in babası pilot Mehmet Vasıf Gebeş'in cenazeleri İstanbul'a getiren uçakta, kızının olup olmadığını kuleye sorduğu ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Pilot Baba, Pilot Kızının Cenazesini Kuleye Sormuş!(9/10)5

İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye getirilmedi.

PİLOT BABA, PİLOT KIZININ CENAZESİNİ KULEYE SORMUŞ

Gebeş'in babasının ricası üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu.



Kuledeki görevlinin uçağın pilotuna söyledikleri şöyle:

Kule : Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem

Kule: Anlaşıldı teşekkürler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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