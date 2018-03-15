İran'da düşen özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenaze töreni yürek dağladı. Kuvvet, son yolculuğuna tabutuna konulan ve üzerinde binbaşı rütbesi olan tulumuyla uğurlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı.

BİNBAŞI RÜTBESİ OLAN TULUMUYLA UĞURLANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot binbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet'in tabutu Türk bayrağına sarıldı. Kuvvet'in tabutunun üzerine konulan üniforması ise görenleri duygulandırdı. Tabutun baş ucuna ise cenazenin bir kadına ait olduğunu belirten mor başörtü örtüldü.

ORDUYA DÖNMEYE HAZIRLANIYORDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada