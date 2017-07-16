PİLOTTAN KULEYE: MARTIYA ÇARPMIŞ OLABİLİRİZ
Atatürk Havalimanı'na inen bir uçağın pilotu kuleye "martıya çarpmış olabilirim" deyince uçaklar pisti pas geçti.
Atatürk Havalimanı'na inen bir uçağın pilotu hava trafik kontrolörüne, "Touchdown'un (teker koyma noktasında) orada bir iki tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz" dedi.
"MARTIYA ÇARPMIŞ OLABİLİRİZ"
Dün saat 20.46'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan TK1806 sefer sayılı THY'nin Boeing 737-800 tipi uçağının pilotu, hava trafik kontrolörüne, "Tam touchdown'un (teker koyma noktasında) orada bir iki tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz. Emin değilim, bir kontrol ettirebilirseniz sevinirim" bilgilendirmesinde bulundu.
UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ
Bunun üzerine pistte ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın Elazığ ve Van uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı.
KONTROLDE ÇARPMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde THY uçağının martıya çarptığı ortaya çıktı. Pist martı ölüsünden temizlendikten sonra inişler yeniden başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Öğretmen Şehit Olacağını Birçok Kez Babasına Söylemiş
- Emniyet Müdürü 1 Yıl Sonra, Aynı Saatte, Aynı Anonsu Yaptı
- Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan 'şehitler Anıtı'nın Açılışını Yaptı
- Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti
- Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Yönetimi, Kocaman'ın İsteği İçin Ada'ya Çıkarma Yapacak
- Şenol Güneş'ten Talisca'ya Tatlı Sert Karşılama: Neredesin Evladım Sen
- Beşiktaş, Atletico Madrid Forması Giyen Vietto İçin Girişimlere Başladı
- Beşiktaş'ta Tolga Piyangosu! Ligin Yeni Ekibi İstiyor
- Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Pensilvanya'da Fetö Elebaşına İhanetini Haykırdılar
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar