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Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz

PİLOTTAN KULEYE: MARTIYA ÇARPMIŞ OLABİLİRİZ

Atatürk Havalimanı'na inen bir uçağın pilotu kuleye "martıya çarpmış olabilirim" deyince uçaklar pisti pas geçti.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz(8/10)4

Atatürk Havalimanı'na inen bir uçağın pilotu hava trafik kontrolörüne, "Touchdown'un (teker koyma noktasında) orada bir iki tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz" dedi.

"MARTIYA ÇARPMIŞ OLABİLİRİZ"

Dün saat 20.46'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan TK1806 sefer sayılı THY'nin Boeing 737-800 tipi uçağının pilotu, hava trafik kontrolörüne, "Tam touchdown'un (teker koyma noktasında) orada bir iki tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz. Emin değilim, bir kontrol ettirebilirseniz sevinirim" bilgilendirmesinde bulundu.

UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Bunun üzerine pistte ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın Elazığ ve Van uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı.

KONTROLDE ÇARPMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde THY uçağının martıya çarptığı ortaya çıktı. Pist martı ölüsünden temizlendikten sonra inişler yeniden başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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