Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Güzel oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.



Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Güzel oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.



Oyuncu Pınar Altuğ Atacan reklam yüzü olduğu markanın yeni ürününü tanıttığı gecede kameraların karşısına geçti. Güzel oyuncu son dönemlerde magazin basınında yer alan 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.







kaynak:milliyet