Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ verdiği röportajda kendisini ateşli bulduğunu söyleyerek hayatta cinselliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi Kanal D ekranlarında yeniden başlarken, dizinin başrollerinden Pınar Altuğ çok konuşulacak bir röportaj verdi. Kendisini ateşli bulmayanlara "Tam tersi ateşli bir kadınım. Sarışınım, uzun bacaklarım var" diyerek cevap verdi.

"ATEŞLİYİM, UZUN BACAKLI, UZUN BOYLU VE SARIŞINIM"

"Türkiye güzeli de seçildiğiniz halde ateşli değil de evin sevimli kızı gibi algılanıyorsunuz..." sözlerine şöyle yanıt verdi: "Hiç öyle değil. Sen doğru insanlarla konuşmamışsın! Bir kere fiziksel özelliklerim gereği ateşliyim; sarışın, uzun boylu, uzun bacaklıyım... Ama ruhum hiç o seksapeli öne çıkarıp bir yere gelmeye uygun olmadı."

PINAR ALTUĞ: CİNSELLİK OLMADAN HAYAT OLUR MU?

"Cinsellik, hayatın dışında tuttuğunuz bir şey mi?" sorusunda ise Altuğ, "Tam tersi. Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor." diyerek iddialı bir cevap verdi.

"LİBİDOM YÜKSEK"

"Yani anne olup 40 yaşı geçtikten sonra bile libidonuz yüksek..." sözlerine ise şöyle yanıt verdi: "Herhalde. İşin o tarafını kullansaydım eğer, oooo... Ama bir şey elde etmek için seksapelimi değil, tatlı dil ve zekâmı kullanırım. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum. Eğer kameraların önünde kocamın kucağına oturup öpmediğim için cinsiyetsiz addediliyorsam bundan memnunum."

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada