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Pınar Karşıyaka Avrupa'ya Veda Etti

PINAR KARŞIYAKA AVRUPA'YA VEDA ETTİ

İlk maçı 79-65 kaybeden Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında UCAM Murcia'ya 81-72 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Pınar Karşıyaka Avrupa'ya Veda Etti(9/10)5

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 81-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka, Dörtlü Final'e kalamadı.

İzmir'deki ilk müsabakayı da UCAM Murcia 79-65 kazanmıştı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan UCAM Murcia, 4. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 10-1. Banic, Jones ve Kennedy'nin sayılarıyla aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 18-12 geride tamamladı.

MURCIA SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Kennedy'nin etkili performansıyla skor bulan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada 23-22 öne geçti. Daha sonra üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 31-29 önde gitti.

Üçüncü periyoda Oleson'un 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikada 36-34 öne geçti. Erdi ve Kennedy'nin katkılarıyla 28. dakikada farkı 6 sayıya (42-48) çıkaran ve periyodun son 2 dakikasına 51-47 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, çeyreği 55-52 üstün tamamladı.

SON 5 DAKİKADA FARK AÇILDI

Son periyodun başında Allen ve Waters'la farkı 7 sayıya (52-59) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde 3 sayılık basketler üreten ev sahibi ekip, aradaki farkın açılmasına izin vermedi. Son 5 dakikasına 63-62 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen müsabakada UCAM Murcia, Hannah'ın sayılarıyla 36. dakikada 67-63 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 10 sayıya (75-65) çıkaran ev sahibi ekip, müsabakadan 81-72 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka organizasyona çeyrek finalde veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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