ABD'de metroda sahibiyle birlikte seyahat eden pitbull cinsi köpek, yaşlı kadına saldırdı. Sahibi, kadını köpeği elinden güçlükle kurtarırken o anlar diğer yolcular tarafından kayda alındı.

ABD'nin New York kentinde sahibi ile beraber metroda yolculuk yapan pitbull cinsi köpek, yolcu kadına saldırıp kolundan ısırdı. Kadını bir türlü bırakmayan köpeği sahibi güçlükle sakinleştirdi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: haberinburada