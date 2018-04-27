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Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi

PİTBULL METRODA YAŞLI KADINA SALDIRDI, ÖFKELİ HAYVANI SAHİBİ BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ

ABD'de metroda sahibiyle birlikte seyahat eden pitbull cinsi köpek, yaşlı kadına saldırdı. Sahibi, kadını köpeği elinden güçlükle kurtarırken o anlar diğer yolcular tarafından kayda alındı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi(7/10)3

ABD'nin New York kentinde sahibi ile beraber metroda yolculuk yapan pitbull cinsi köpek, yolcu kadına saldırıp kolundan ısırdı. Kadını bir türlü bırakmayan köpeği sahibi güçlükle sakinleştirdi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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