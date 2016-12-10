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pixel modellerinin kamera sorununa google el attı!

PİXEL MODELLERİNİN KAMERA SORUNUNA GOOGLE EL ATTI!

Google, Pixel ve Pixel XL modellerinin kamerasında yaşanan donma sorunu hakkında çalışmaya başladı. İşte detaylar.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:46
Puan Ver : Pixel Modellerinin Kamera Sorununa Google El Attı!(10/10)9


Google, Pixel ve Pixel XL modellerinin kamerasında yaşanan donma sorunu hakkında çalışmaya başladı. İşte detaylar.



Birkaç gün önce kullanıcıların şikayetleri ile gündeme gelen bir sorun, kısa sürede resmiyet kazandı. Henüz ülkemizde satışa çıkmamış olsa da Google'ın yeni telefonlarının (Pixel ve Pixel XL modelleri) kamerasında bir sorun yaşanıyor. MobileSyrup isimli site tarafından ortaya çıkarılan bu sorun, kısa zamanda ses getirmeyi başardı.



Google Pixel kamera sorunu



Geçtiğimiz hafta paylaşılan fotoğraf ve ekran görüntüleriyle ortaya çıkan bu sorun, kamera açıldığında telefonun donması ve ekranda düzensiz çizgilerin, farklı renklerin görünmesi şeklinde tanımlanabilir. Örnek görselleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.



Sorunun yazılım kaynaklı mı yoksa donanım kaynaklı mı olduğu henüz bilinmiyor. Yazılımsal bir hatadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak Google, kullanıcıların şikayetini dikkate aldı. “Pixel ekibi sorunla ilgili çalışmaya başladı. Mümkün olan en kısa sürede size gerekli açıklamayı yapacağız.” Şeklinde bir cevapla kullanıcılara bilgi veren Google'dan olumlu haberler bekleniyor.



Sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonlarını fabrika ayarlarına döndürdükleri halde sorunun devam ettiğinin vurgusunu yapıyor. Eğer bu soruna bir çözüm bulunamazsa, 2016 yılı en çok akıllı telefon skandalının yaşandığı yıl olabilir.



MacBook Pro batarya sorunu şikayetleri artıyor!








Etiketler: Pixel  Modellerinin  Kamera  Sorununa  Google  El  Attı    haber

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