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Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı
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Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

PİYALEPAŞA'DA MAHSUR KALAN MİNİBÜSTEKİ 27 VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolda kalan minibüsü ve içindeki 27 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarırken, meraklı vatandaşlar bu anları kaydetti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı(10/10)6

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, gündüz geceye döndü. Araçlar farlarını yakarak ilerledi. Su baskını nedeniyle Piyalepaşa'da yolda kalan minibüs ve içindeki 27 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Meraklı vatandaşlar ise bu anları görüntülemek için sıraya girdiCAMİ CEMAATİ SUYU KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDIŞiddetli yağış nedeniyle Şişli Keleşoğlu Mescidi'ni su bastı. Cami cemaati suyu kendi imkanları ile kovalarla tahliye etmeye çalıştı.SÜRÜCLER ZOR ANLAR YAŞADITarlabaşı Bulvarı ve Dolapdere Irmak Caddesi dereye döndü. Araçlar su içerisinden güçlükle ilerledi.Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda da manzara aynıydı. Yolda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

27 KİŞİNİN OLDUĞU MİDİBÜS SUYA SAPLANDIYağmur sularının yolda birikmesi nedeniyle içinde 27 kişinin olduğu servis minibüsü su içinde kaldı. Motorun istop etmesi nedeniyle yolda kalan minibüs şoförü itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yolda kalan midibüsü çekerek kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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