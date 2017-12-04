PİYASADAKİ BAZI İPHONE X'LER NEDEN DAHA HIZLI ?
Apple ve Qualcomm arasındaki anlaşmazlık sonucu bazı iPhone X üniteleri Qualcomm Snapdragon X16 modem çiplerine sahipken, diğerleri Intel XMM7480 çiplerine sahip. Yani Bazı iPhone X'ler daha hızlı.
Apple, son bir yıldır Qualcomm'la olan bağlarını tamamen koparmak için elinden geleni yapıyor. Bu konuda açılan davalar devam ederken, iki şirketin arasındaki anlaşmazlık sonucu olarak bazı iPhone X üniteleri Qualcomm Snapdragon X16 modem çiplerine sahipken, diğerleri Intel XMM7480 çiplerine sahip.
QUALCOMM ÇİPLER DAHA HIZLI
Kablosuz indirme konusunda uzmanlaşmış olan Cellular Insights'ın yürüttüğü yeni araştırmaya göre, Qualcomm modem çipli iPhone X üniteleri, Intel modem çipli olanlara kıyasla daha hızlı bağlantı sunuyor. Bu da Apple ile Qualcomm'un ayrılığının bir sonucu.
Araştırma sonuçlarına göre Qualcomm çipleri tutarlı olarak daha iyi performans gösteriyor, ayrıca iki marka arasındaki fark zayıf sinyal durumlarında iyice fark edilir duruma geliyor. Örneğin Qualcomm çipi, 120dBm gücünde bir sinyal, Intel'e göre yüzde 67 daha hızlı indirebiliyor. Eğer henüz iPhone X sahibi değilseniz, mümkünse A1865 modeli aldığınızdan emin olun, bu model Qualcomm'un modem çipine sahip.
Kaynak: haberinburada
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