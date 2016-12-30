

Pizza Hut, Şangay'da denediği yeni konseptinde Yeni Robot ‘lar gelen misafirleri karşılarken üzerine güler yüzleriyle selam veriyor. Bir de bunlarla kalmayıp daha sonra onlara masalarını göstererek eşlik etme centilmenliğinde bulunuyorlar.







Yeni Robot ‘ların yer aldığı restoran “ph+” ismiyle çok yakın zamanda daha yeni inşa edilen Şangay Kulesi'nin en alt katında yer alıyor. Bu restoran KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'in Çin'deki lisanslarını elinde bulunduran Yum China Holdings'in ilk restoranlarından olmasıyla dikkat çekiyor. Yum China Holdings KFC'yi 1987'de, Pizza Hut'ı ise 1990 yılında Çin'e sokan holding olarak biliniyor. Özellikle yakın tarihte başına gelen olaylardan sonra güvenlik skandalları yüzünden tutunamayan bu holding şimdilerde yeni fikirlerle Çin pazarındaki yerini sağlama alıp kaybettiği güveni yeniden kazanmak istiyor.



Şimdi firmayı bırakıp asıl konumuza gelecek olursak: halihazırda restoranda çalışan iki tane robot bulunuyor. Bu sevimli olarak nitelendireceğimiz robotlar genelde “bip” sesleri ve “beni takip et” gibi basit kelimeler kullanıyor. Ardından misafirlere masalarına kadar eşlik ediyor. Herhangi bir sipariş alıp yemek getirme yetenekleri verilen bilgilere göre şimdilik yok. Pizza Hut, robotların henüz garson olarak kullanılması aşamasında olmadığını belirtirken bunun hiçbir zaman olmayacağını da söylemiyorlar. Kullanılmamasının sebebi olarak da robotların garson olarak kullanılmasını daha çok erken olduğunu görüyorlar.



KFC ve Pizza Hut Çin pazarında başarılı olmak için baya çaba sarf ediyor. Alibaba'nın yıllık satış rekoru kırdığı gün olan 11 Kasımda Pokemon Go oyunu aracılığıyla insanların KFC restoranlarına yönelmesini sağlamıştı. Alibaba e-ticaret platformunda insanlar KFC veya Pizza Hut indirim kuponları da kazanabiliyor. Bunun gibi çabalar sonrasında Yum Holdings zorlu geçen birkaç yıldan sonra istediği daha doğrusu özlediği eski yıllarına tekrar dönüyor gibi. Yum Holding, Çin pazarının batılı firmalara karşı olduğunu ve markayı yerelleştirerek başarıyı yakaladığını iddia söylüyor. Bakalım robotları işin içine dahil ederek daha eğlenceli ve teknolojik yöntemler ile pazardaki son durumları ne olacak? Bunu yanı sıra gülümseyen robot garsonlar artık daha fazla hayatımızda yer edinebilir gibi görünüyor. Bizim olmasa da bu tür ülkelerde bu hayaller oldukça yakın.



Çin Mars ve Jüpiter Keşiflerine 2020'de Başlıyor