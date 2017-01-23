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Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez
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pkk, askeri güç olmadan sincar'dan çekilmez

PKK, ASKERİ GÜÇ OLMADAN SİNCAR'DAN ÇEKİLMEZ

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, PKK'nın askeri güç kullanmadan Sincar'dan çekilmesinin çok iyimser bir düşünce olduğunu söyledi

Tarih : 23 Ocak 2017, 16:04
Puan Ver : Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez(9/10)6


Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın şu ana kadar ilçeden çekilme yönünde somut bir adım atmadığını ve askeri güç kullanılmadan örgütün çekilmeyeceğini söyledi.



AA muhabirinin sorularını cevaplayan Halil, PKK'nın Sincar'daki varlığı, Bağdat yönetiminin bu konuya yönelik attığı adımlar ve ilçenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ezidileri koruma bahanesiyle Sincar'ın çeşitli bölgelerinde silahlı güç olarak varlık gösteren PKK'nın, diyalog ve barışçıl yollarla bölgeden çekilmesi konusunda "çok iyimser olmadığını" söyleyen Halil, "PKK, Şengal'den (Sincar) çekilme konusunda şimdiye kadar herhangi bir somut adım atmadı. Askeri güç kullanılmadan PKK'nın bölgeden çekileceği inancında değilim." dedi.



Merkezi hükümeti, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasına yönelik herhangi bir adım atmamakla suçlayan Halil, "Bağdat, militanların çıkarılması veya çekilmeleri için ciddi bir baskı uygulamış değil. Bu yönde herhangi bir somut adım atılmış da değil. Aksine daha çok destek verildiklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Sincar Kaymakamı Halil, Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi'nin "ilçenin güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinden meydana gelen ortak bir gücün kurulacağı" şeklindeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:



"Bu konu daha önce de gündeme geldi. Musul, tamamen DEAŞ'tan geri alındıktan sonra ortak bir gücün kurulmasından bahsediliyor. PKK'nın da Şengal'den çıkmasından sonra, örgütün etkisinde olan ve olmayan Ezidi silahlı grupların yasal bir statü kazanmaları gerekiyor. Bunu kabul etmedikleri takdirde, silahlarını bırakıp, sivil hayatlarına devam edebilirler. Yasal olmayan hiçbir silahlı örgüte müsaade edilmeyecektir."



Terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gönderdiği militanlarla bölgeye yerleşti. Sincar ilçesinin bir buçuk yıldan uzun bir süre önce Peşmerge güçleri tarafından kurtarılmasına rağmen terör örgütü PKK, yayılımcı bir politika izleyerek başta çocuklar olmak üzere birçok Ezidi'yi silah altına almaya başladı.



 



kaynak:habertürk








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