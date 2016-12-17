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pkk etkiyi artırmak için petn kullandı!

PKK ETKİYİ ARTIRMAK İÇİN PETN KULLANDI!

Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu hain saldırıda teröristlerin patlamanın şiddetini artırmak için 'PETN' isimli patlayıcı kullandığı ortaya çıktı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 11:19
Puan Ver : Pkk Etkiyi Artırmak İçin Petn Kullandı!(9/10)7


Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu hain saldırıda teröristlerin patlamanın şiddetini artırmak için 'PETN' isimli patlayıcı kullandığı ortaya çıktı. PETN'in, patlamanın şiddetini 8 kat artırdığı ve gelişmiş ülkelerde laboratuvar ortamında üretildiği vurgulandı.



İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu hain saldırıda teröristlerin patlamanın şiddetini artırmak için kullandığı 'PETN' isimli patlayıcının, İzmir'de geçen yıl 10 Kasım günü bombalı saldırı düzenlemek için kente gelen İ.E.'ye yönelik operasyonda da ele geçirildiği ortaya çıktı.



BOMBA EĞİTİMİ ALAN...



Terör örgütü PKK'nın Kobani'deki 'özel kuvvetler' birimi kamplannda bomba eğitimi alan İ.E.'nin (36) yakalandığı operasyonda, Evka-7 semtinde toprağa gömülü 17.5 kilo patlayıcı, 10 el bombası ve fünye bulunmuştu.



DAHA ÖNCE ELLERİNDE YOKTU



İstihbarat birimleri, PETN türü patlayıcının daha önce PKK'nın elinde bulunmadığını bildirdi. PKK'nın ilk kez kullandığı PETN'in, patlamanın şiddetini 8 kat artırdığı ve gelişmiş ülkelerde laboratuvar ortamında üretildiği vurgulandı.



 



kaynak:sabah








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