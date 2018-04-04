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Pkk, Hudut Taburuna Saldırdı! Yaralı Askerlerimiz Var
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PKK, HUDUT TABURUNA SALDIRDI! YARALI ASKERLERİMİZ VAR


PKK, hudut taburuna saldırdı! Yaralı askerlerimiz var
Tarih : 04 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Pkk, Hudut Taburuna Saldırdı! Yaralı Askerlerimiz Var(8/10)4

Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı.

1 ASKERİN DURUMU AĞIR

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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