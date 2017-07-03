

Uludere Ortasu Beyaztepe üst bölgesine yol yapım çalışması yapan işçilere terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.







HAİNLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ







Şırnak Valiliği, Karayolları şantiyesini basarak 1 çalışanını şehit eden PKK'lı 3 teröristin silahları ile birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.







Şırnak Valiliği, PKK terör örgütü mensuplarının Şırnak-Van karayolu şantiyesini basarak, bir şantiye çalışını şehit ettiği, 1 çalışanını yaraladığı saldırı ile ilgili yaçılı bir açıklama yaptı.















kaynak:haber7