PKK İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI!
Uludere Ortasu Beyaztepe üst bölgesine yol yapım çalışması yapan işçilere terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
HAİNLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Şırnak Valiliği, Karayolları şantiyesini basarak 1 çalışanını şehit eden PKK'lı 3 teröristin silahları ile birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği, PKK terör örgütü mensuplarının Şırnak-Van karayolu şantiyesini basarak, bir şantiye çalışını şehit ettiği, 1 çalışanını yaraladığı saldırı ile ilgili yaçılı bir açıklama yaptı.
kaynak:haber7
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