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PKK İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI!


PKK İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI!
Tarih : 03 Temmuz 2017, 11:44
Puan Ver : Pkk İşçilere Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı!(9/10)9


Uludere Ortasu Beyaztepe üst bölgesine yol yapım çalışması yapan işçilere terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



HAİNLER ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



Şırnak Valiliği, Karayolları şantiyesini basarak 1 çalışanını şehit eden PKK'lı 3 teröristin silahları ile birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.



Şırnak Valiliği, PKK terör örgütü mensuplarının Şırnak-Van karayolu şantiyesini basarak, bir şantiye çalışını şehit ettiği, 1 çalışanını yaraladığı saldırı ile ilgili yaçılı bir açıklama yaptı.



 



 



 



kaynak:haber7








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