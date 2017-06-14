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pkk kamplarına giden eski milletvekiline hapis istemi

PKK KAMPLARINA GİDEN ESKİ MİLLETVEKİLİNE HAPİS İSTEMİ

Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:40
Puan Ver : Pkk Kamplarına Giden Eski Milletvekiline Hapis İstemi(5/10)6


Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mülkiye Birtane hakkında hazırlanan 103 sayfalık iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgilere yer verildi.



DTK'nın, 14 Temmuz 2011'deki toplantısında sözde "özerklik" ilan ettiği belirtilen iddianamede, "Ayrıca terör örgütü PKK/KCK mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere katılım kararı aldıkları ve çağrılar yaptıkları" kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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