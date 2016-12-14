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PKK PROPAGANDASI YAPAN 14 ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA


PKK PROPAGANDASI YAPAN 14 ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA
Tarih : 14 Aralık 2016, 12:00
Puan Ver : Pkk Propagandası Yapan 14 Üniversiteli Gözaltında(6/10)4


Van'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden "terör örgütünün propagandasını yaptığı" tespit edilen 14 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden, "terör örgütünün propagandasını yaptığı" tespit edilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 14 şüpheli, gözaltına alındı.



Zanlıların kaldığı yurtta yapılan aramada toplatma kararı bulunan 9 kitap, 7 dergi ve 4 gazete ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:yenişafak








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