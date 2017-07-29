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PKK ŞOKTA! GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU


PKK Şokta! Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Tarih : 29 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Pkk Şokta! Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari'de, gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, bölücü terör örgütünden kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST SİLAHIYLA TESLİM OLDU

TSK'dan 28 Temmuz'da meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Siirt Pervari'de, gri listede arananlar arasında yer alan bir terörist, bölücü terör örgütünden kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Uludere'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı mağara içerisinde, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet mühimmatı, bir adet Biksi makineli tüfek ve 5 bin adet Biksi fişeği ele geçirildi.

12 AYRI SIĞINAKTA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl Adaklı'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 12 ayrı sığınak içerisinde, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 85 adet fişeği, 91 adet Biksi makinalı tüfek fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 190 kg amonyum nitrat, iki ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Diyarbakır Dicle'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; bir bidon ve dört mutfak tüpü içine amonyum nitrat konarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Muş Şenyayla'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Şırnak Beytüşşebap'ta, bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen bir araç imha edildi.

GRİ LİSTENİN ÖDÜLÜ 300 BİN

Terörden aranan isimler 'Kırmızı', 'Mavi', 'Yeşil', 'Turuncu' ve 'Gri' olmak üzere 5 ayrı listede sıralanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu aranan teröristler listesinde gri listedekiler için 300 bin, turuncu listedekiler için 600 bin, yeşil listedekiler için 1 milyon, mavi listedekiler için 1.5 milyon ve kırmızı listedekiler için de 4 milyon Türk Lirası ödül veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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