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Pkk Suikastçısı İstanbul'da Yakalandı
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pkk suikastçısı istanbul'da yakalandı

PKK SUİKASTÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK suikastçısı İstanbul'da yakalandı

Tarih : 01 Şubat 2017, 15:04
Puan Ver : Pkk Suikastçısı İstanbul'da Yakalandı(10/10)12


İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Suikast eğitimi aldığı öğrenilen şüphelinin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK üyesi bir kadının İstanbul'da yaşadığı tespiti üzerine takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hatice S. (32) gözaltına alındı.



SUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınan Hatice S.'nin 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasına katılarak sabotaj ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Bir süre İstanbul'a geldiği öğrenilen Hatice S.'nin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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