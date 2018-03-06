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PKK, TSK'nın ilerleyişini durdurmak için hendek kazmaya başladı

PKK, TSK'NIN İLERLEYİŞİNİ DURDURMAK İÇİN HENDEK KAZMAYA BAŞLADI

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK'nın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda teröristlerce, Afrin çevresi ile ilçede bazı bölgelerin hendek ve toprak setlerle çevrildiği ortaya çıktı. Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi.

HENDEK ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin bu tahkimatları güçlendirme çalışmaları fotoğraflara yansıdı.

BÖLGE HALKININ ZORLA VE TEHDİTLE ÇALIŞTIRILIYOR

Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.

Teröristlerin, yapılan tahkimatlarla şehirlerin doğal yapısını bozduğu ve bölge halkının yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığı değerlendirildi.

SİVİLLERİ "CANLI KALKAN" OLARAK KULLANIYORLAR

Afrin'de yaşayan binlerce sivilin hayatını hiçe sayarak, şehri tahkimatlı mevzi haline getiren teröristlerin, bölge halkının şehri terk etmesine engel olduğu ve sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam ettiği belirlendi.

TERÖRİSTLER AFRİN'E PAÇAVRALARINI ASTI

Terör örgütü mensuplarının, Afrin ilçe merkezine astıkları paçavralar ve sözde örgüt mensuplarının fotoğraflarıyla Suriye'ye ait olan bu şehri, "sözde kanton yapılanmasına aitmiş gibi" gösterme çabasında olduğu değerlendirildi.

SİVİLLERİN BÖLGEYİ TERK ETMESİNİ ENGELLİYOR

Teröristlerce, ilçenin giriş kapısının üzerine Kürtçe ve Arapça yazılı "Ziyaretiniz için teşekkürler" yazısı dikkati çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

"İNSANLARIN ÖZGÜRCE AYRILABİLMESİ ÖNEMLİ"

Teröristlere atıfta bulunan Dujarric, "Yerel yetkililer halen Afrin'den kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli." ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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