PKK VAHŞETİ! BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP ÖLDÜRDÜLER
Diyarbakır'ın Lice ilçesinden bir grup terörist tarafından kaçırılan baba ile oğlu Hazro ilçesi kırsalında ölü olarak bulundu.
TERÖRİSTLER TARAFINDAN EVLERİNDEN KAÇIRILDILAR
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden alınarak kaçırıldı. Silahlı teröristlerin kaçırdığı silahsız ve savunmasız köylüler sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda ölü olarak bulundu. Teröristlerin köylüleri infaz ettikten sonra bölgeden kaçtıkları belirtildi.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen güvenlik kuvvetleri çevrede geniş önlemler alırken, teröristlerin muhtemel kaçma güzergahlarında ise operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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