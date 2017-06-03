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PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR!


PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR!
Tarih : 03 Haziran 2017, 14:00
Puan Ver : Pkk'da Çözülme Devam Ediyor!(7/10)8


Emniyetten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin kara ve hava operasyonları sonucu büyük kayıplar veren örgütten 21 Mayıs'ta kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bir uzun namlulu silah, şarjör ve 28 adet fişek ile birlikte teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahsın müdürlüğümüzde yapılan sorgulamalar neticesinde güvenlik güçlerimize yönelik birden fazla bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar 01 Haziran 2016 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

 



 



kaynak:sabah








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