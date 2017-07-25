PKK'DAN SU DEPOSUNA HAİN TUZAK!
Diyarbakır'da 6 bidon içine yerleştirilerek, eski bir su deposu çevresine tuzaklanmış ve 420 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi drone ile görüntülendi.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 6 bidon içine yerleştirilerek, eski bir su deposu çevresine tuzaklanmış ve 420 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Patlayıcının imha edilmesi insansız hava aracı (drone) kamerası ile görüntülendi.
KULLANILMAYAN SU DEPOSUNUN BİTİŞİĞİNDEKİ TAŞ YIĞININA GİZLENMİŞ
Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamı devam ettirilmesi, her türlü terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına devam edildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Bu bağlamda 23 Temmuz 2017 pazar günü saat 12.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden, 24 Temmuz 2017 Pazartesi saat 05.40'tan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü Ban Tepe mevkii bölgesindeki kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş vaziyette, 20 metre aralıklı, 2 ayrı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olay yeri incelemesi neticesinde; mayın/el yapımı patlayıcı düzeneklerinin 6 adet jelikan bidon içerisine konulduğu, yaklaşık 420 kilogram Amonyum Nitrat kullanıldığı, Alfa Fire ateşleme anahtarı ve 8'li pil bloğu tekniğiyle infilaklarının planlandığı tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı kullanılan diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir."
336 BİN 970 KÖK HİNT KENEVİRİ
Valilik açıklamasında, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü narko-terörizm operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamanın bu bölümünde şöyle denildi: "18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, olayın şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ordu'daki Protokol Kavgasında Bakanlık Devreye Girdi
- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin İptal Koşulları
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
- Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
- Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
SPOR HABERLERİ
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
- Göztepeli Taraftarın Sabri Sarıoğlu İle İlgili Mesajı, Yağmur Sarıoğlu'nu Mest Etti
- Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
- Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar