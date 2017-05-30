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PKK'LI BOMBACI, GERÇEK ADINI MAHKEMEDE AÇIKLADI


PKK'LI BOMBACI, GERÇEK ADINI MAHKEMEDE AÇIKLADI
Tarih : 30 Mayıs 2017, 15:59
Puan Ver : Pkk'lı Bombacı, Gerçek Adını Mahkemede Açıkladı(7/10)8


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında geçen yıl bomba yüklü aracı infilak ettirmekten yargılanan ve iddianamede gerçek kimliğinin tespit edilemediği belirtilen PKK'lı sanık, duruşmada kimliğini açıkladı. Gerçek adının Hatice Çırğanış olduğunu belirten sanığın, şüphe çekmemek için çocuk bakıcısı olarak kendisini kamufle ettiği belirlendi.



ATSO otoparkına geçen 25 Ekim sabahı park edilen bir otomobilde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralanırken, 38 araç ve ATSO binasında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 2'si firari, 2'si tutuksuz, 12'si tutuklu 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



 



kaynak:sabah








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