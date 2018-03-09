Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde PKK'lı teröristin bomba düzeneğini yerleştirme anları yer alıyor.

KAYITLAR İNCELEMEYE ALINDI

1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bina çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

Söz konusu kamera kayıtlarına, şüpheli Ersen Ertogan'ın tekerlekli valizle vergi dairesinin arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı yansıdı.

SALDIRININ ARKASINDAN PKK ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl kasım ayında Suriye'den Şanlıurfa'ya, oradan da Aksaray'a getirilerek saklandığı, olaydan bir gün önce Ankara'ya getirildiği belirlenmişti.

KİMYASAL MADDE İÇİP İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edilmişti.

Patlamanın faili Ersen Ertogan, olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye'de polis tarafından kaldığı adreste çembere alınmış, yakalanmadan hemen önce kimyasal madde içmiş ve bu nedenle ölmüştü.

Kaynak: haberinburada