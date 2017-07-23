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PKK'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti

PKK'LI TERÖRİSTLER, EVİNDEN ALDIKLARI KÖYLÜYÜ ŞEHİT ETTİ

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi. Çifçi'nin MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti(6/10)2

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.

EVİNDEN ALDILAR, SİLAHLA VURUP ŞEHİT ETTİLER

Olay, Güvenli Mezrası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK'lı terörist tarafndan silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı. Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla şehit edilirken, cenazesi ise silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçlerine haber verilmesini ardından Çiftçi'nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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