PKK'LI TERÖRİSTLER, KARAKOLA MALZEME TAŞIYAN TIR'I ATEŞE VERDİ!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristler karakola beton bariyer taşımaktan dönen TIR'ı durdurup ateşe verdi. TIR şoförünü bir süre alıkoyup serbest bırakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakola beton bariyer taşıyan TIR şoförü, teröristlerin saldırısına uğradı. TIR'ı ateşe veren terörisltler şoförü de bir süre alıkoydu.
YÜKÜNÜ BOŞALTIP GERİ DÖNÜYORDU
Olay, saat 14.30 sıralarında Lice ilçesine bağlı Sığınak köyü yakınlarında meydana geldi. Tepe Jandarma Karakolu'na 3 metre uzunluğundaki beton bariyerlerden taşıyan TIR, yükünü boşalttıktan sonra geri dönerken Sığınak köyü yakınlarında durduruldu.
TERÖRİSTLER TIR'I ATEŞE VERDİ
TIR'ı ateşe veren teröristler şoförü de yanlarına alarak dağlık alana kaçtı. TIR'ın ön tarafı kullanılamaz hale gelirken yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.
TIR ŞOFÖRÜNÜ BIRAKIP KAÇTILAR
Teröristlerin yakalanması ve TIR şoförünün bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, alıkonulan TIR şoförünün bir süre sonra serbest bırakıldığı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
ŞOFÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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