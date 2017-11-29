PKK'LI TERÖRİSTLER KİLİS'E ATEŞ AÇTI! 1 ASKER YARALI
Terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan Suriye'nin Afrin kentinden, Kilis'teki sınır karakoluna ateş açıldı. Saldırıda 1 asker yaralanırken topçu birlikleri Afrin'i ateş altına aldı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini elinde bulunduran terör örgütü PKK/PYD tarafından Kilis'teki sınır karakoluna ateş açıldı. Bir asker yaralanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi top atışına tuttu.
NÖBET KULÜBELERİNE ATEŞ AÇILDI
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD tarafından 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine ateş açıldı.TOPÇU BİRLİKLERİ ANINDA KARŞILIK VERDİ
Saldırıda bir asker yaralanırken, anında sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ateş altına alındı.
SUBAYLAR HASTANEYE AKIN ETTİ
Yaralanan asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda subay, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar