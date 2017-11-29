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PKK'lı teröristler Kilis'e ateş açtı! 1 asker yaralı

PKK'LI TERÖRİSTLER KİLİS'E ATEŞ AÇTI! 1 ASKER YARALI

Terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan Suriye'nin Afrin kentinden, Kilis'teki sınır karakoluna ateş açıldı. Saldırıda 1 asker yaralanırken topçu birlikleri Afrin'i ateş altına aldı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 02:40
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Kilis'e Ateş Açtı! 1 Asker Yaralı(8/10)10


Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini elinde bulunduran terör örgütü PKK/PYD tarafından Kilis'teki sınır karakoluna ateş açıldı. Bir asker yaralanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi top atışına tuttu.



NÖBET KULÜBELERİNE ATEŞ AÇILDI



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD tarafından 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine ateş açıldı.TOPÇU BİRLİKLERİ ANINDA KARŞILIK VERDİ



Saldırıda bir asker yaralanırken, anında sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ateş altına alındı.



SUBAYLAR HASTANEYE AKIN ETTİ



Yaralanan asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda subay, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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