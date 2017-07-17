PKK'LI TERÖRİSTLERDEN TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI
Tunceli'de bir grup PKK'lı terörist, Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu. Karakoldaki askerler, saldırıya anında karşılık verdi.
PKK'lı teröristlerce 1 ay önce Tunceli'de kaçırılan ve şehit edildikten sonra cansız bedeni derede bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi dün toprağa verildikten sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
KARAKOLA TACİZ ATEŞİ
Operasyonlar devam ederken, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.
MEHMETÇİK ANINDA KARŞILIK VERDİ
Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.
Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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