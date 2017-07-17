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PKK'lı Teröristlerden Tunceli'de Jandarma Karakoluna Saldırı

PKK'LI TERÖRİSTLERDEN TUNCELİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRI

Tunceli'de bir grup PKK'lı terörist, Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu. Karakoldaki askerler, saldırıya anında karşılık verdi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Pkk'lı Teröristlerden Tunceli'de Jandarma Karakoluna Saldırı(9/10)5

PKK'lı teröristlerce 1 ay önce Tunceli'de kaçırılan ve şehit edildikten sonra cansız bedeni derede bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi dün toprağa verildikten sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KARAKOLA TACİZ ATEŞİ

Operasyonlar devam ederken, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

MEHMETÇİK ANINDA KARŞILIK VERDİ

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.

Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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