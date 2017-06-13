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Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
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pkk'lı teröristlerden üs bölgesine hain saldırı

PKK'LI TERÖRİSTLERDEN ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI

Şemdinli'de askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:28
Puan Ver : Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı(10/10)9


Hakkari'de hain saldırı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik Umurlu Tepe üs  bölgesindeki görevlilere, terör örgütü PKK mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden taciz  ateşi açıldı. Saldırıda 5 güvenlik korucusu, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde  yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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