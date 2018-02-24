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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı köylüler yaşadıkları dehşeti anlattı

PKK'LI TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI KÖYLÜLER YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Maskah köyüne düzenlenen operasyonda, bir depoda çevrelerine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış halde bulunan 4 köylü, teröristlerin kendilerine yaptığı zulmü anlattı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Pkk'lı Teröristlerin Tuzakladığı Köylüler Yaşadıkları Dehşeti Anlattı(8/10)4

Afrin'de YPG/PKK'lı teröristlerin etraflarına el bombası ve mayın dizerek bıraktıkları dört yaşlı köylü Türk askerlerince kurtarıldı ve güvenli bir bölgeye alındı.

Osman dede Türk askerlerini kendi oğulları gibi sevdiğini söylerken Hasan Müslim ise Beşşar Esad'in zulmünden kaçarken YPG/PKK'nın eziyetiyle karşılaştıklarını anlattı.

ÖZELLİKLE YAŞLI KÖYLÜLERİ SEÇTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonda, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen Nazlı (75) ve Şükrü Osman (90), Hasan Müslim (65) ve Hüseyin Şeh Bekir (64) Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

OSMAN DEDE: TÜRK ASKERLERİNİN GELDİĞİNİ DUYUNCA KAÇTILAR

Burada kendilerine kıyafet temin edilerek tüm ihtiyaçları karşılanan köylülerden Şükrü Osman, 5 yıl önce köylerini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerden birçoğunun, Türk askerlerinin geldiğini görünce kaçtığını söyledi.

Teröristlerin kaçarken kendisi, eşi, eşinin kardeşi ve bir yakınlarını depoya hapsettiklerini vurgulayan Osman, "Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri geldi ve bizi kurtardı. Bize yemek verdiler. Sonra da buraya getirdiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

"TÜRK ASKERİNİ KENDİ OĞLUM GİBİ SEVDİM"

Şükrü Osman'ın eşi Nazlı Osman da 4 çocuğu olduğunu ve onların YPG/PKK'dan korkttuğu için Türkiye'ye sığındığını dile getirdi.

Türk askerlerinin köye geldiği haberini alınca teröristlerin kendilerini bir depoya kapattıklarını belirten Nazlı Osman, "Eşim felçli. Hepimizi eve kapatıp gittiler, çok korktuk. Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Sonra askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim. Saçlarını okşadım. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

HEM ESAD HEM DE YPG/PKK'NIN ZULMÜNE UĞRAMIŞ

Nazlı Osman'ın kardeşi Hasan Müslim de Halep'ten Beşşar Esad'in zulmünden kaçarak ablasının yanına sığındığını, burada da YPG/PKK'nın eziyet ettiğine dikkati çekti.

Gidecek yeri olmadığı için kalmayı sürdürdüğüne işaret eden Müslim, "Dün Türk askeri köye yaklaşınca YPG patlayıcılarla beraber bizi hapsetti. Askerler bizi kurtardı. Muayene ettiler, yemek verdiler. Sonra bizi bu köye getirdiler. Burada güvendeyiz. Ömrümüz olduğunca yaşayacağız. Allah Türk ordusundan razı olsun." şeklinde konuştu.

Köylülerden Hüseyin Şeh Bekir ise 4 çocuğu olduğunu, eşini kaybettikten sonra çocuklarının Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Teröristlerin kaçarken kendilerini depoya bomba tuzaklayarak kilitlediğini anlatan Bekir, Türk askerinin köye gelerek kendilerini kurtardığını kaydetti.

Bekir, "Terör örgütü YPG/PKK elimizde, avucumuzda ne varsa her şeyi aldı." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk    Teröristlerin  Tuzakladığı  Köylüler  Yaşadıkları  Dehşeti  Anlattı    haber

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