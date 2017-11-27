PKK'LILAR İÇİN KÜRT ORTAKLARIMIZ DİYEN PENTAGON: DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Pentagon, Türkiye'nin itirazlarına rağmen YPG'ye desteğe devam edeceklerini ancak "Kürt ortaklarına" verdikleri askeri desteği gözden geçirdiklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı telefon konuşmasında verdiği sözler, Pentagon tarafından ciddiye alınmadı.
TRUMP, SİLAH GÖNDERMEME KONUSUNDA GARANTİ VERMİŞTİ
Trump, Obama döneminde PKK/PYD'ye verilmeye başlanan silah desteğinin aptalca olduğunu belirtmiş, bundan sonra da terör örgütüne silah sevkiyatı yapılmayacağı konusunda garanti vermişti.
Ancak Pentagon'dan bu akşam yapılan açıklama, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Trump gibi düşünmediğini ortaya koydu.
"YPG'YE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"
Pentagon'dan yapılan açıklamada "İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğimizi sürdüreceğiz" denildi.
VERDİĞİMİZ SİLAHLAR ASKERİ HEDEFLERDE BAŞARI SAĞLAMAK İÇİN"
Açıklamada "Daha önce Türkiye'ye söylediğimiz gibi Suriyeli güçlere verdiğimiz silahlar sınırlı, görev özelinde ve askeri hedeflerde başarıya ulaşmak için" ifadeleri kullanıldı.
PKK İÇİN "KÜRT ORTAKLARIMIZ" İFADESİ KULLANILDI
Bölgedeki PKK/YPG'li teröristler için "Kürt ortaklarımız" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Onlara sağladığımız karara bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor" sözleriyle de, Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması yönünde açık bir kapı bırakıldığı ima edildi.
Kaynak: haberinburada
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