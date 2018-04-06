PKK'LILAR POLİSLE ÇATIŞIP AVRUPA KONSEYİ'Nİ BASTI!
Fransa'daki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Terör yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.
Avrupa Konseyinin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Fransa'nın Strazburg kentindeki Agora binasına zorla giren terör örgütü PYD/PKK yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.
TERÖRİSTBAŞININ SERBEST BIRAKILMASI İÇİN DÖVİZLER ASTILAR
Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.
Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.
POLİS MÜDAHALESİYLE UZAKLAŞTIRILDILAR
Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.
PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.
FRANSIZ MAKAMLARININ MÜDAHALE ETMEMESİ TEPKİ TOPLADI
Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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