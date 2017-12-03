Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4'ü ölü 1'i yaralı olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi.

GİZLENEN TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYON YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada