PKK'LILARA SAKLANDIKLARI KÖYDE BASKIN! 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bingöl'ün Karlıova'da, köyde gizlenen teröristlere yönelik operasyonda 4'ü ölü 1'i yaralı toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4'ü ölü 1'i yaralı olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi.
GİZLENEN TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYON YAPILDI
Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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