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PKK'lılara saklandıkları köyde baskın! 4 terörist öldürüldü

PKK'LILARA SAKLANDIKLARI KÖYDE BASKIN! 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl'ün Karlıova'da, köyde gizlenen teröristlere yönelik operasyonda 4'ü ölü 1'i yaralı toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 04:10
Puan Ver : Pkk'lılara Saklandıkları Köyde Baskın! 4 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4'ü ölü 1'i yaralı olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi.

GİZLENEN TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYON YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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