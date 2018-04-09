PKK'LILARA TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN ALMAN POLİSİNİN AYAKLARIYLA EZDİĞİ TÜRK'E ERDOĞAN'DAN TELEFON
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK yandaşlarına tepki gösterdiği için Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan Stuttgart'taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.
ALMAN POLİSİNİN KÖTÜ MUAMELESİNE MARUZ KALMIŞTI
Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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